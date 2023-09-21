Вячеслав Литвинов: готов 12 часов летать ради сборной России
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Защитник «Сочи» и сборной России Вячеслав Литвинов рассказал, на что готов ради выступлений за национальную команды страны.
«Вымотала ли меня сборная? Тяжело, но для меня без разницы. Я готов и 12 часов летать ради сборной. Я выхожу играть за свою страну, своих болельщиков, мне без разницы. Да, тяжело лететь, 38 градусов, тяжёлое поле, судейство, но я выходил с мыслью победить, понимая, что вся страна смотрит», — приводит слова Литвинова Metaratings.
Сборная России провела сборы в начале сентября на базе в Новогорске. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин пригласил 49 футболистов, которые, разбившись на группы, провели три товарищеских матча: два с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2), а также со сборной Катара (1:1).
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