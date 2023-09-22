Игрок «Химок» Терехов — об Илье Садыгове: все мы чьи-то сыновья

Крайний защитник «Химок» Сергей Терехов высказался о нападающем подмосковной команды Илье Садыгове.
«Илье Садыгову, возможно, позволено чуть больше, чем остальным? Чем он выше остальных? Все мы чьи-то сыновья. Я за 20 дней в команде не заметил особого отношения к нему. Возможно, где-то, наоборот, тренерский штаб более требователен к Илье. Каких-то поблажек нет. Это стереотипы и домыслы людей, которые не знакомы с внутренней кухней клуба.
Гогниев говорил, что выпускал Илью из-за того, что хотелось сделать приятно владельцу клуба? Это проблемы Гогниева — кому он хочет сделать приятно. Ещё раз, я не замечаю привилегий по отношению к Садыгову.
Были игроки, которые пользовались особым положением в моих командах? Ни разу. Со мной в «Динамо» играл Борис Ротенберг. И такие люди работают больше остальных, ведь им нужно доказывать, что они личности, а не чьи-то протеже. В чём вы видите проблему? В том, что люди любят футбол?
Они бы не попали в команды без поддержки своих родственников? Не думаю, что существует огромная пропасть в мастерстве этих ребят. Во всех командах есть футболисты, которые слабее тех, кто играет в основе. В этом же нет проблемы. В составе 30 человек, играют — 11, значит, 19 — не уровень команды? Конечно, нет. Нельзя так категорично говорить», — приводит слова Терехова «Матч ТВ».
- 22 сентября 2023
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