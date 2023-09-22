Игрок ЦСКА Келлвен рассказал, с кем из бразильцев РПЛ ранее пересекался

Защитник ЦСКА Келлвен рассказал о подготовке к дебютному матчу с «Зенитом» (1:1) и о том, с кем из бразильцев РПЛ уже пересекался.

«Сколько тренировочных дней провёл вместе с командой перед выходом в основе в матче с «Зенитом»? Я провёл всего одну тренировку!

За день до командной тренировки я работал над формой с тренерами по физической подготовке. На следующий день я уже был с партнёрами на «ВЭБ Арене»: пытался понять стиль игры партнёров, а также хотел проявить сразу себя, чтобы все поняли мой уровень.

Какое впечатление оставил «Зенит»? Хорошая команда, тем более я знаю некоторых бразильцев оттуда. Я играл с Густаво Мантуаном в сборной, с остальными пересекались в чемпионате. Они очень сыгранные, натренированные ребята, но мы не хуже: в ЦСКА много игроков высокого класса, поэтому и игра была равной. Мне кажется, с нашим составом мы сможем далеко продвинуться в чемпионате.

Пересекался ли с бразильцами ЦСКА? Да, против Мойзеса играл и не раз. Когда я узнал о предложении ЦСКА, я связался с другом, который хорошо знает Виллиана Рошу. Мне сразу дали информацию о городе, о структуре клуба, о самой команде. Я два раза не думал и сразу принял этот вызов. Вилл помогает мне и сейчас в ежедневном режиме. Спасибо Мойзесу, переводчику Максу, что откликаются на все просьбы и не остаются в стороне. Когда мы приезжаем в новую страну, важно найти людей, которые помогут тебе, успокоят тебя, если необходимо. Очень важно, что ты не чувствуешь себя одиноким. Хорошо, что рядом есть люди, помогающие адаптироваться», — приводит слова Келлвена «Матч ТВ».