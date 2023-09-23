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Лингард может подписать контракт с «Аль-Иттифаком», решение — за Джеррардом

Лингард может подписать контракт с «Аль-Иттифаком», решение — за Джеррардом
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может стать игроком аравийского клуба «Аль-Иттифак», сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Игрок получил статус свободного агента, поэтому остаётся доступным для подписания контракта. Впрочем, 30-летнему полузащитнику ещё предстоит доказать свою профпригодность. По информации источника, ближайший месяц Лингард будет тренироваться под присмотром тренерского штаба «Аль-Иттифака», который возглавляет Стивен Джеррард. Именно его слово будет решающим в этом деле.

Летом Лингард тренировался вместе с «Вест Хэмом», за который спортсмен выступал с января по май 2021 года. Минувший сезон он провёл в составе клуба «Ноттингем Форест», где в 20 матчах забил два гола и отдал две результативные передачи. Бóльшая часть карьеры Лингарда прошла в «Манчестер Юнайтед».

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