Экс-форвард «Краснодара» Берг завершил профессиональную карьеру в «Гётерборге»

Бронзовый призёр чемпионата России в составе «Краснодара» Маркус Берг объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры в клубе «Гётерборг». Последним матчем шведского нападающего стала игра с «Хеккеном» (4:2), в которой он отметился двумя голами.
«Я чувствую огромную благодарность за всё, что мне удалось испытать в «Гётеборге». Для меня это очень эмоционально, много мыслей проработано за последние дни. «Бловитт» так много значит для меня и всегда много значил для моей футбольной карьеры. Вот почему возвращение домой было очевидным, и поэтому так тяжело, когда это заканчивается.
Я не тороплюсь принимать какие-либо решения относительно будущего. Лично для меня сейчас в центре внимания должно быть моё здоровье, продолжать быть рядом и поддерживать команду энергией в последние недели сезона. В более долгосрочной перспективе мы сможем вести нормальную повседневную жизнь вместе со своей семьёй, и что будет дальше, посмотрим. Я открыт для того, чтобы всегда помогать клубу, и, если я смогу сделать это с помощью своих знаний и опыта, я с радостью сделаю это так, как это удобно клубу», — приводит слова Берга официальный сайт шведского клуба.
- 25 сентября 2023
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