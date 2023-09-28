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Фернандес — об отъезде из России в 2022 году: политическая ситуация не имела значения

Фернандес — об отъезде из России в 2022 году: политическая ситуация не имела значения
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Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал подробности своего отъезда из России в 2022 году.

«Правда ли, что главными стимулами отъезда были ситуация в России и около неё и приближающееся рождение ребёнка? Политическая ситуация не имела значения. Об этом говорит тот факт, что я вернулся, я здесь, в России. А вот про семейную историю — правда. Жена находилась на позднем сроке беременности. А у меня за спиной — 10 лет интенсивной карьеры в ЦСКА. За этот период накопилась усталость. Семья и профессиональная карьера — не особенно совместимые вещи. Мне хотелось немного перевести дух, освежить голову, отдохнуть от всего. От карьеры в том числе», — приводит слова Фернандеса Sport24.

Фернандес стал игроком «Зенита» минувшим летом. На данный момент бразилец с российским паспортом провёл за сине-бело-голубых семь матчей в рамках РПЛ.

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