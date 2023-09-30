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Романо: «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести центрального защитника в 2024 году

Романо: «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести центрального защитника в 2024 году
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Известнейший инсайдер Фабрицио Романо рассказал о трансферных планах «Манчестер Юнайтед» на следующий год.

«Одной из главных задач на следующий год для клуба будет приобретение центрально защитника. Такая возможность обсуждалась ещё минувшим летом, тогда руководство рассматривало вариант с Бенжаменом Паваром, который в итоге перешёл в «Интер», и Жан-Клером Тодибо, который проводит отличный сезон в «Ницце».

Планам помешал сорвавшийся трансфер Магуайра в «Вест Хэм», но сама идея осталась. Тодибо остался в списке руководства, также скаутами рассматриваются Эдмон Тапсоба из «Байера» и Антонио Силва из «Бенфики». Сделка скорее всего будет осуществлена летом, поскольку потребует много трат», — заявил Романо на своём канале.

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