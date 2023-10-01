В «Электроне» рассказали о видео с участием Нани и Балотелли

Пресс-атташе футбольного клуба «Электрон» (Великий Новгород) Дмитрий Дорохов рассказал, как появилась идея снять видео в поддержку команды с участием португальца Нани, итальянского футболиста Марио Балотелли и других футболистов.

«В «Адана Демирспор» играет наш товарищ Шахруддин Магомедалиев, он нам и помог в записи с Балотелли и Нани. Других зарубежных футболистов мы не рассматривали.

В клубе действительно серьёзные проблемы. Основной спонсор от нас не ушёл. На данный момент он испытывает финансовые трудности и не может поддерживать клуб. Мы уже второй месяц находимся в поиске нового спонсора. Текущий сезон, скорее всего, доиграем. Участие в следующем сезоне остаётся под вопросом. Шансы 50 на 50», — цитирует пресс-атташе «Электрона» Дмитрия Дорохова Metaratings.ru.

Напомним, на видео, опубликованном в телеграм-канале футбольного клуба «Электрон», поддержку команде высказали игроки «Адана Демирспор» Луиш Нани, Марио Балотелли, Шахруддин Магомедалиев, а также защитник казахстанского «Кайрата» Виктор Васин и футболист сборной Азербайджана Алексей Исаев.