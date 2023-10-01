«Электрон» — живи!» Нани, Балотелли и Васин поддержали клуб из Великого Новгорода

Футболисты турецкой «Адана Демирспор» Луиш Нани и Марио Балотелли, а также защитник казахстанского «Кайрата» Виктор Васин поддержали «Электрон» из Великого Новгорода, который испытывает серьёзные финансовые трудности и рискует прекратить своё существование.

Помимо них, видеообращение с поддержкой клуба также записали голкипер «Адана Демирспор» Шахруддин Магомедалиев и футболист сборной Азербайджана Алексей Исаев.

«Электрон» выступает в ЛЕОН-Второй лиге Б группе 2. В данный момент команда находится на последнем, 18-м месте турнирной таблицы, набрав четыре очка после 10 проведённых матчей.

В субботу, 23 сентября, коллектив из Великого Новгорода уступил санкт-петербургской «Звезде» со счётом 0:7 в рамках 10-го тура.