Фрэнк Лэмпард: я хотел купить Мудрика в «Эвертон»

Английский тренер Фрэнк Лэмпард рассказал, что хотел купить вингера «Челси» Михаила Мудрика в «Эвертон», когда возглавлял «ирисок».

«Я смотрел много нарезок. В «Эвертоне» я хотел его купить. Вероятно, этого никак не произошло бы в то время, а затем он перешёл в «Челси», – приводит слова Лэмпарда журналист Бен Гроундс на своей страничке в «Твиттере».

Лэмпард возглавлял «Эвертон» с января 2022 по январь 2023-го. Мудрик перешёл в «Челси» в начале этого года из «Шахтера» за 70 + 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Фрэнк Лэмпард может стать наставником французского «Лиона». Клуб рассматривает специалиста в качестве кандидата на эту работу. Отмечается, что владелец клуба Джон Текстор испытывает к Лэмпарду симпатию.