Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Юнион. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов: чемпионат всегда будет особенным по значимости, даже если появится Кубок РПЛ

Семшов: чемпионат всегда будет особенным по значимости, даже если появится Кубок РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России и московского «Динамо» Игорь Семшов порассуждал о возможном создании Кубка РПЛ, который может проходить в формате плей-офф по окончании регулярного чемпионата.

«Любая новая система и формат соревнования интересны изначально, пока ты не поймёшь, пойдёт он или нет. Если попробуем, то уже потом будем делать выводы. Сейчас пока эта идея в стадии разработки, надо будет смотреть, приживается она у нас или нет.

Клубы должны сами всё взвесить и решать, пробовать ли запускать соревнование Кубок РПЛ. Это нужно обсуждать. Да, я, к примеру, за старый формат Кубка. Но жизнь не стоит на месте, может быть, новое соревнование привлечёт больше народа. Надо смотреть, насколько эта идея будет актуальна, какими составами будут команды играть. Не обесценится ли чемпионат, если появится Кубок РПЛ с плей-офф? Нет, регулярный чемпионат будет всегда особняком стоять», — приводит слова Семшова Metaratings.ru.

Материалы по теме
Семшов: «Локомотив» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android