Гендир «Балтики»: разговор Бистровича с Игнашевичем сыграл свою роль в переходе игрока

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал о подписании хорватского полузащитника Кристияна Бистровича.

«Кристиян – игрок высокого уровня, это ни для кого не секрет. Мы всё лето хотели пригласить его в команду, но в силу ряда причин сделать этого ранее не представлялось возможным.

Основные переговоры по переходу игрока вёл спортивный директор, но на определённом этапе Сергей Николаевич (Игнашевич. — Прим. «Чемпионата») поговорил с самим Кристияном. Это, безусловно, сыграло свою роль в итоговом решении игрока перейти в «Балтику», — приводит слова Волженкина Metaratings.

В нынешнем сезоне 25-летний Бистрович провёл три матча за «Балтику» в рамках Российской Премьер-Лиги и забил один гол. Также на счету футболиста две игры в Кубке России, в которых он отметился одним забитым мячом.