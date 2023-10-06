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Сборная Италии объявила состав на матчи с Мальтой и Англией, Проведель получил вызов

Тренерский штаб сборной Италии опубликовал заявку команды на матчи квалификации Евро-2024 с командами Мальты и Англии. Голкипер «Лацио» Иван Проведель, имеющий русское происхождение, получил первый вызов.

Полный состав сборной Италии.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Франция), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»), Викарио («Тоттенхэм», Англия).

Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все – «Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Гатти («Ювентус»), Джанлука Мансини («Рома»), Джорджио Скальвини («Аталанта»), Дестини Удоджи («Тоттенхэм», Англия).

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – «Интер»), Джакомо Бонавентура («Фиорентина»), Брайан Кристанте («Рома»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Сандро Тонали («Ньюкасл Юнайтед», Англия).

Нападающие: Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Кьеза, Мойзе Кин (оба – «Ювентус»), Джакомо Распадори («Наполи»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзаканьи («Лацио»), Николо Дзаньоло (Астон Вилла).

Италия сыграет с командой Мальты 14 октября в Бари, а 17 октября сразится со сборной Англии.