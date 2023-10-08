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«Марсель» — «Гавр»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 14:00

«Марсель» — «Гавр»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 14:00
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В матче 8-го тура французской Лиги 1 встретятся «Марсель» и «Гавр». Команды будут играть на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Томасом Леонаром. Начало игры — в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция - Лига 1 . 8-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Марсель
Марсель
Не начался
Гавр
Гавр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом туре чемпионата Франции «Марсель» на выезде проиграл «Монако» со счётом 2:3, а «Гавр» на своём поле уступил «Лиллю» — 0:2.

«Гавр» занимает 11-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда, в которой выступает россиянин Далер Кузяев, набрала девять очков после семи матчей. «Марсель» находится на 13-й строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Монако» (17).

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