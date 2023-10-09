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Микель Артета поделился эмоциями от победы «Арсенала» над «Манчестер Сити»

Микель Артета поделился эмоциями от победы «Арсенала» над «Манчестер Сити»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своей команды над «Манчестер Сити» (1:0).

«Я очень горд. Это произошло в нужный момент с нужными людьми и нужными игроками. Мы знали, что нам придётся бороться, и мы это сделали. Необходима хорошая игра, но также и поддержка публики. Это большая победа.

Мы начали второй тайм действительно хорошо и играли по-настоящему агрессивно. Замены также помогли нам. В голевом моменте всё было на высшем уровне.

Мы доставили сопернику много проблем, как и они нам. Выходить в атаку было нелегко. Нужен правильный тайминг, правильное движение, моменты. Мне нравится наша смелость.

Против этой команды бывают трудные моменты. Нужно быть прямолинейными, управлять эмоциями и быть уверенными, что вас не поймают на ошибке», – приводит слова Артеты BBC.

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