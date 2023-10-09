Личка: Даса будет думать насчёт сборной Израиля. Конечно, футболисты всегда хотят играть

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о реакции защитника команды Эли Дасы на ситуацию в Израиле. Чешский специалист также порассуждал над тем, отправится ли Даса на предстоящие игры сборной Израиля в отборочном этапе Евро-2024.

«Мы с ним поговорили о сложившейся ситуации. Понятно, что футбол — важная вещь, но мы больше обсуждали его семью, как она себя сейчас чувствует. В стране тяжёлая ситуация, но его семья чувствует себя здорово. Как будет возможность, они сразу прилетят в Россию.

Сейчас Эли будет рассматривать ситуацию с игрой за сборную. Со Швейцарией Израиль не будет играть дома, а дальше матч с Косово. Решит ли их команда полететь туда, зависит от УЕФА и федерации футбола Израиля.

Было ли желание дать ему отдохнуть? Футболисты всегда хотят играть, потому что они любят футбол, и это отвлекает — в голове что-то меняется», — приводит слова Лички Sport24.