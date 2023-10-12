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Сперцян, Тикнизян, Иву и Арутюнян в старте Армении в матче со сборной Латвии

Сегодня, 12 октября, в матче 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретятся сборные Латвии и Армении. Игра пройдёт в Риге на стадионе «Сконто». Матч обслужит словенская бригада арбитров, которую возглавит Раде Обренович. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Латвия — Армения.

Стартовые составы:

Сборная Латвии: Озолс, Савельниекс, Ошс, Балодис, Цыганик, Савельев, Эмсис, Икауниекс, Яунземс, Дашкевич, Ульдрикис

Сборная Армении: Чанчаревич, Арутюнян, Ароян, Мкртчян, Дашян, Тикнизян, Сперцян, Иву, Селараян, Барсегян, Бриаско-Балекян

Напомним, за сборную Армении выступают игроки из МИР РПЛ Наир Тикнизян, Эдуард Сперцян, Георгий Арутюнян, Угочукву Иву и Эдгар Севикян, где лишь игрок «Пари НН» Севикян остался на скамейке запасных.

Сборная Армении набрала 7 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице группы D. Национальная команда Латвии не имеет в своём активе очков и располагается на последней строчке в таблице. Лидируют в группе D Хорватия и Турция — обе сборные набрали по 10 очков.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти.