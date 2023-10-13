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В «Ювентусе» отреагировали на слухи, что просматривали Сперцяна на матче с Латвией

В «Ювентусе» отреагировали на слухи, что просматривали Сперцяна на матче с Латвией
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В пресс-службе туринского «Ювентуса» прокомментировали слухи о том, что просматривали полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на матче между сборными Латвии и Армении.

«Ювентус» просматривал Сперцяна на отборочном матче к Евро-2024 и заинтересован в нём? Никаких шансов», — сообщили в пресс-службе «Ювентуса» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

В четверг, 12 октября, в матче 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встречались сборные Латвии и Армении. Игра проходила в Риге на стадионе «Сконто». Матч обслуживала словенская бригада арбитров, которую возглавлял Раде Обренович. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

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