В «Ювентусе» отреагировали на слухи, что просматривали Сперцяна на матче с Латвией

В пресс-службе туринского «Ювентуса» прокомментировали слухи о том, что просматривали полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на матче между сборными Латвии и Армении.

«Ювентус» просматривал Сперцяна на отборочном матче к Евро-2024 и заинтересован в нём? Никаких шансов», — сообщили в пресс-службе «Ювентуса» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

В четверг, 12 октября, в матче 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встречались сборные Латвии и Армении. Игра проходила в Риге на стадионе «Сконто». Матч обслуживала словенская бригада арбитров, которую возглавлял Раде Обренович. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.