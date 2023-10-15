«Показали, что мы — одна команда, одна нация». Трубин — о победе Украины над Македонией

Вратарь сборной Украины и «Бенфики» Анатолий Трубин прокомментировал победу над Северной Македонией в квалификации Евро-2024.

«Очень важная победа для всей Украины. Показали, что мы одна команда, одна нация! Каждый в сборной выложился на максимум. Каждый игрок приобщился к такому результату. Каждый болельщик делился с нами мощной энергией поддержки. Вы просто космос. Всем спасибо за этот вечер», — написал Трубин в соцсетях.

Голкипер был признан лучшим игроком своей команды в этой встрече.

Украина одержала минимальную победу над Северной Македонией со счётом 2:0. Таким образом, после шести проведённых матчей в рамках квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Украины набрала 10 очков и поднялась на второе место в группе C.