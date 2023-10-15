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Экс-тренер «Монако» Клеман возглавил шотландский «Рейнджерс»

Экс-тренер «Монако» Клеман возглавил шотландский «Рейнджерс»
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Бельгийский специалист Филипп Клеман, уволенный минувшим летом с поста главного тренера «Монако», возглавил шотландский «Рейнджерс».

«Я с нетерпением жду встречи с игроками и болельщиками в следующую субботу на нашем домашнем матче с «Хибернианом», поскольку мы вместе намереваемся создать лучшую и победоносную версию «Рейнджерс», — приводит слова Клемана официальный аккаунт шотландского клуба в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, до «Рейнджерс» и «Монако» Клеман тренировал бельгийские команды «Брюгге» и «Генк».

После восьми туров чемпионата Шотландии «джерс» набрали 15 очков и на текущий момент занимают второе место. Их опережает «Селтик», который после аналогичного количества матчей заработал 22 очка.

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