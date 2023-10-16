«Одно из наших лучших выступлений». Тренер Уэльса Пейдж — о победе в матче с Хорватией

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж прокомментировал победу в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Хорватии (2:1).

«Определенно, это одно из наших лучших выступлений. Мы набрали выдающееся очко в Хорватии, но сегодня это был другой уровень. Мы знали, что нам придётся терпеть без мяча и что у них будет высокий процент владения. Парни были на высоте.

Наш план сработал, и это ещё один особенный вечер в Кардиффе. Я знаю, что игроки меня поддерживают – они поддерживали меня с первого дня, и я горжусь каждым из них.

Я очень рад за Гарри Уилсона, поскольку большую часть времени он остается незамеченным. Но он играет в Премьер-лиге не просто так. Он первоклассно тренируется и полностью заслужил эти голы. Мы находимся на хорошей позиции, и нам не терпится встретиться снова. Мы готовы продолжать», — приводит слова Пейджа официальный сайт УЕФА.