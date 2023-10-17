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Квалификационный раунд Евро-2024, 17 октября: расписание матчей игрового дня

Квалификационный раунд Евро-2024, 17 октября: расписание матчей игрового дня
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Сегодня, 17 октября, пройдёт семь встреч в рамках 8-го тура отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.

17 октября, расписание матчей игрового дня:

19:00 мск. Финляндия — Казахстан;

21:45 мск. Сан-Марино — Дания;

21:45 мск. Мальта — Украина;

21:45 мск. Сербия — Черногория;

21:45 мск. Литва — Венгрия;

21:45 мск. Северная Ирландия — Словения;

21:45 мск. Англия — Италия.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут десять стадионов в десяти городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

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