Шикунов — о конфликте Соболева с тренером: мы уже цепляемся за всё к этому Абаскалю

Бывший футболист Александр Шикунов прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой нападающего Александра Соболева.

«Я не хочу обсуждать ссору Соболева с Абаскалем. Из-за того, что он не ходит на завтрак, пусть они сами разбираются. Мы уже цепляемся за всё к этому Абаскалю», — приводит слова Шикунова Metaratings.

Напомним, ранее появилась информация, что Соболев неоднократно нарушал дисциплинарные рамки, установленные Абаскалем, за что и был отстранён. Так, футболист трижды пропустил командный завтрак. Отмечалось, что отстранение Александра было рассчитано до возвращения игрока из сборной. Всё это время он тренировался индивидуально.