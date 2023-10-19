Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Интера» Димарко: был разочарован уходом Лукаку из клуба

Защитник «Интера» Димарко: был разочарован уходом Лукаку из клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Интера» Федерико Димарко высказался об отношениях с форвардом «Челси» Ромелу Лукаку, ныне выступающим за «Рому».

«Произошло то, о чём писали везде. Я был разочарован, потому что у нас были близкие отношения на протяжении года. Это личная история, не хочу вдаваться в подробности, потому что теперь он играет за другую команду», – приводит слова Димарко журналист Джанлука Ди Марцио в соцсети Х (ранее Twitter).

Лукаку провёл в составе «Интера» три сезона, в которых сыграл за «нерадзурри» 132 раза и забил 78 мячей. Напомним, миланский клуб минувшим летом отказался от переговоров о выкупе бельгийца у «Челси» после того, как стало известно о связях и договорённостях Ромелу с «Ювентусом».

Ранее о Лукаку высказался генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта.

Материалы по теме
Гендиректор «Интера»: Лукаку олицетворяет наше прошлое. Никто в клубе не вспоминает о нём
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android