Защитник «Интера» Димарко: был разочарован уходом Лукаку из клуба

Защитник «Интера» Федерико Димарко высказался об отношениях с форвардом «Челси» Ромелу Лукаку, ныне выступающим за «Рому».

«Произошло то, о чём писали везде. Я был разочарован, потому что у нас были близкие отношения на протяжении года. Это личная история, не хочу вдаваться в подробности, потому что теперь он играет за другую команду», – приводит слова Димарко журналист Джанлука Ди Марцио в соцсети Х (ранее Twitter).

Лукаку провёл в составе «Интера» три сезона, в которых сыграл за «нерадзурри» 132 раза и забил 78 мячей. Напомним, миланский клуб минувшим летом отказался от переговоров о выкупе бельгийца у «Челси» после того, как стало известно о связях и договорённостях Ромелу с «Ювентусом».

Ранее о Лукаку высказался генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта.