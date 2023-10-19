Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лапорта — о составе «Барселоны»: я хочу, чтобы у нас были лучшие игроки

Лапорта — о составе «Барселоны»: я хочу, чтобы у нас были лучшие игроки
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что желает видеть в составе сине-гранатовых лучших футболистов.

«Я хочу, чтобы у нас были лучшие. Жоау Феликс мне всегда очень нравился. Сейчас состав «Барселоны» очень конкурентоспособен. У нас более сильная команда, чем была, когда мы только пришли. Кому не нравятся Педри, Гави, Бальде, Левандовски и Рафинья, скажите мне?» — приводит слова Лапорты Sport.es.

Жоан Лапорта победил на выборах президента «Барселоны» весной 2021 года. В прошлом сезоне сине-гранатовые стали чемпионами Испании и выиграли Суперкубок страны. По состоянию на сегодняшний день сине-гранатовые занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующего «Реала» на три очка после девяти проведённых встреч.

Материалы по теме
Лапорта — о Феликсе: если Жоау не сбавит, нам придётся постараться, чтобы его подписать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android