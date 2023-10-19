Де Лаурентис: смена тренера была бы травматичной. Беру на себя ответственность за ошибки

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о решении не увольнять главного тренера неаполитанского клуба Руди Гарсию на текущем этапе сезона.

«Смена тренера была бы травматичной. Не так много специалистов, которые играют по схеме 4-3-3 с высокой линией обороны. Если были допущены какие-либо ошибки, то беру ответственность за них на себя. Я стал ближе к команде, чтобы дай ей больше спокойствия. «Наполи» выступает в Европе уже 15 лет подряд», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее президент неаполитанского клуба заявлял, что Гарсия не лучшим образом знает итальянский футбол, а также, что болельщики «Наполи» не способны оказать на него влияния относительно принятия решения об увольнении тренера.