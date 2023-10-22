Журналист Marca: Карпин был круче Захаряна, но рано говорить, что «Реал Сосьедад» ошибся

Журналист Оскар Бадальо, отвечающий за «Реал Сосьедад» в самом популярном издании Испании, газете Marca, объяснил, почему единственный россиянин в Примере Арсен Захарян получает так мало игрового времени в баскском клубе. В последнем матче с «Мальоркой» (1:0) Захарян впервые вышел в стартовом составе, но был заменён уже в перерыве.

«Арсен перенёс ковид и несколько недель не тренировался. А у «Реала Сосьедад» сейчас здорово выглядят в средней линии и группе атаки Кубо, Браис, Субименди, Оярсабаль, Мерино. Захарян должен играть очень хорошо, чтобы получать больше игрового времени. Намного лучше! Вчера он сыграл нормально, но не очень хорошо. На мой взгляд, Карпин как игрок был круче. Это вообще один из лучших легионеров в истории «Реала Сосьедад». Хохлов — нет, но Арсен еще должен доказать, что он лучше Дмитрия. Говорить о том, что клуб совершил ошибку, подписав Захаряна, пока слишком рано», — сказал Бадальо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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