Срджан Бабич: верю, что «Спартак» будет бороться за золото

Защитник «Спартака» Срджан Бабич заявил, что игроки красно-белых сохраняют веру в чемпионство. Об этом футболист заявил после игры 12-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0).

«Хорошая игра для «Спартака», я думаю, что мы были лучше, чем «Пари НН», у нас было много моментов, мы заслужили эту победу. Конечно, мы могли бы выступить лучше. Мы не удовлетворены, мы только на четвёртом месте в таблице РПЛ. Но в Кубке мы играли хорошо. Конечно, я надеюсь, что мы будем играть в следующих играх, как в матче с «Пари НН». Нам нужно показывать нашу игру, нам нужно исправлять много вещей. Конечно, я верю в то, что «Спартак» будет бороться за первое место в таблице РПЛ в этом сезоне. Потому что я здесь для этого», — приводит слова Бабича ТАСС.

После 12 туров «Спартак» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Лидирует «Краснодар» (28 очков).