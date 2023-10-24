Бабич: до перехода я разговаривал с Гаичем, он сказал мне хорошие вещи о «Спартаке»

Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич рассказал об адаптации в России.

«Моя адаптация была очень хорошей, я чувствую себя здесь как дома, я действительно счастлив. Москва — прекрасный город, один из самых симпатичных городов в мире. Я уверен в этом, потому что видел много городов, Москва — особенная. Да, до перехода в «Спартак» я разговаривал с Миланом Гаичем, он мне сказал хорошие вещи о «Спартаке» и о российской лиге. Но я знал про «Спартак» до этого, так как команда является братской для «Црвены Звезды», в которой я играл. Я не могу сказать плохих слов о России и о «Спартаке», потому что я действительно счастлив здесь», — приводит слова Бабича ТАСС.

Бабич перешёл в «Спартак» из испанской «Альмерии» в августе 2023 года.