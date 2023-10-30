«Для арбитра уровня Карасёва это ни о чём». Игорь Федотов — о судействе в матче «Зенита»

Бывший рефери Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче 13-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» был сильнее «Ахмата» (2:1). Напомним, встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

«Простая игра для Карасёва. И то на 16-й минуте он ошибся, не показав жёлтую игроку «Зенита» за грубую игру. Хотя потом за аналогичный эпизод показал карточку футболисту «Ахмата». Странно и непоследовательно. Для арбитра такого уровня это вообще ни о чём. Причём Карасёв находился в хорошей позиции. Видимо, решил дать побороться, а потом что-то пошло не так», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

На данный момент после 13 сыгранных матчей в РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке с 26 очками. «Ахмат» находится на 13-й позиции с 12 очками в активе.