Игрок «Барселоны» Педри: только, когда ты травмирован, начинаешь ценить здоровье

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился эмоциями от минувшего матча испанской Примеры с «Реалом Сосьедад», в котором каталонский клуб одержал победу со счётом 1:0.

«Этот матч относится к разряду игр, которыми наслаждаются. К тому же есть VAR, но я очень рад победе и тому, что снова играю. Очень хотел вернуться на поле. Когда ты травмирован, в полной мере понимаешь, что значит быть здоровым и обладать возможностью играть. Теперь для меня главное — это набрать форму.

Я всегда стараюсь помочь команде. Мы не провели блестящего матча, поскольку нашей игре не хватало высокого темпа, но мы уходим довольными», — приводит слова Педри Mundo Deportivo.

Напомним, в минувшем августе Педри получил травму подколенного сухожилия. Матч с «Реалом Сосьедад» стал его первой игрой после восстановления от повреждения.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.