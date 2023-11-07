Президент «Баварии» рассказал, что ему нравится в Томасе Тухеле

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о критике в отношении мюнхенского клуба.

«Каждый может высказать своё мнение и покритиковать, но иногда складывается впечатление, будто от клуба остались руины, будто мы пытаемся спастись от вылета.

Нет, мы не проиграли ни одного матча в чемпионате Германии и выиграли все матчи в Лиге чемпионов. Я считаю, что Томас правильно сделал, что поставил точку в этих разговорах. Мне нравится, что он сильный. Он испытывает достаточно сильное давление, как и все мы в «Баварии», – сказал Хайнер в эфире MagentaTV.

Турнирную таблицу Бундеслиги после 10 сыгранных туров возглавляет «Байер», который набрал 28 очков. Вторую позицию занимает «Бавария» с 26 очками в активе.