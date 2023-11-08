Лига чемпионов, 8 ноября: расписание матчей игрового дня
Сегодня, 8 ноября, пройдёт оставшаяся часть матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.
- «Наполи» — «Унион» (20:45 мск)
- «Реал Сосьедад» — «Бенфика» (20:45 мск)
- «Бавария» — «Галатасарай» (23:00 мск)
- «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед» (23:00 мск)
- «Реал» Мадрид — «Брага» (23:00 мск)
- «Арсенал» — «Севилья» (23:00 мск)
- «Ред Булл Зальцбург» — «Интер» (23:00 мск)
- «ПСВ Эйндховен» — «Ланс» (23:00 мск)
Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023 встречались миланский «Интер» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 1:0 в решающем матче главного еврокубка одержали подопечные Хосепа Гвардиолы. Единственный мяч во встрече забил испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри, отличившийся на 68-й минуте. Английский клуб впервые в своей истории одержал победу в Лиге чемпионов.
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