Лига чемпионов, 8 ноября: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 8 ноября, пройдёт оставшаяся часть матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.

«Наполи» — «Унион» (20:45 мск)

«Реал Сосьедад» — «Бенфика» (20:45 мск)

«Бавария» — «Галатасарай» (23:00 мск)

«Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед» (23:00 мск)

«Реал» Мадрид — «Брага» (23:00 мск)

«Арсенал» — «Севилья» (23:00 мск)

«Ред Булл Зальцбург» — «Интер» (23:00 мск)

«ПСВ Эйндховен» — «Ланс» (23:00 мск)

Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023 встречались миланский «Интер» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 1:0 в решающем матче главного еврокубка одержали подопечные Хосепа Гвардиолы. Единственный мяч во встрече забил испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри, отличившийся на 68-й минуте. Английский клуб впервые в своей истории одержал победу в Лиге чемпионов.