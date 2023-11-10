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Полузащитник «Тоттенхэма» Мэддисон пропустит ближайшие матчи сборной Англии из-за травмы

Полузащитник «Тоттенхэма» Мэддисон пропустит ближайшие матчи сборной Англии из-за травмы
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Футболист лондонского «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон пропустит ближайшие матчи сборной Англии из-за травмы голеностопа, сообщает пресс-служба клуба.

«Мы можем подтвердить, что Джеймс Мэддисон выведен из состава сборной Англии в связи с травмой голеностопа.

Полузащитник не примет участия в отборочных матчах чемпионата Европы — 2024 с Мальтой и Северной Македонией и останется на базе команды для прохождения реабилитации с медицинским персоналом клуба», — говорится в сообщении на официальном сайте «Тоттенхэма».

Напомним, Мэддисон перешёл в «Тоттенхэм» из «Лестера» в минувшее трансферное окно за € 46,3 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

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