Полузащитник «Тоттенхэма» Мэддисон пропустит ближайшие матчи сборной Англии из-за травмы

Футболист лондонского «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон пропустит ближайшие матчи сборной Англии из-за травмы голеностопа, сообщает пресс-служба клуба.

«Мы можем подтвердить, что Джеймс Мэддисон выведен из состава сборной Англии в связи с травмой голеностопа.

Полузащитник не примет участия в отборочных матчах чемпионата Европы — 2024 с Мальтой и Северной Македонией и останется на базе команды для прохождения реабилитации с медицинским персоналом клуба», — говорится в сообщении на официальном сайте «Тоттенхэма».

Напомним, Мэддисон перешёл в «Тоттенхэм» из «Лестера» в минувшее трансферное окно за € 46,3 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.