Семшов: результат матча между «Зенитом» и «Краснодаром» не решит исход чемпионской гонки

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Краснодаром».

«Я думаю, что команды дадут бой друг другу, потому что на данный момент это центральный матч, «Зенит» и «Краснодар» располагаются на двух первых строчках в таблице. «Краснодар» имел большой отрыв, но немного растерял его, поэтому «Зенит» попытается его достать. На данный момент это две команды, которые претендуют на золотые медали, они это показывают своей стабильностью. Кто-то хуже начал, кто-то лучше, но всё равно обе команды чуть более стабильны, чем другие.

Я не думаю, что чемпионская гонка закончится в случае победы «Зенита», и даже если выиграет «Краснодар». Мы видели, что был отрыв в семь очков у «Краснодара», сейчас два, в случае победы будет пять. Если выиграет «Зенит», то на очко будет опережать. Я считаю, что весной будет всё решаться, сейчас пока промежуточные результаты. Но на данный момент понятно, что любая команда захочет быть на первом месте», — приводит слова Семшова ТАСС.