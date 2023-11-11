Пятибратов: надо отдать должное «Факелу» — заставили ЦСКА обороняться очень низко

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился впечатлениями от матча воронежцев с московским ЦСКА. Встреча прошла в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги и завершилась ничьей (1:1).

«У любой команды есть проблемы с обороной или атакой. Надо отдать должное «Факелу», потому что ЦСКА — серьёзная команда. Второй тайм воронежцы были на стороне соперника, оказывали давление. Может, не было ярких моментов, но они доминировали. Закономерно, что «Факел» сравнял. По этой игре ничья — наиболее справедливый результат. Я бы не говорил, что ЦСКА что-то делал не так — это «Факел» заставил их очень низко обороняться. Это их заслуга», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.