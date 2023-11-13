Фабрегас станет главным тренером итальянского «Комо»

Главный тренер молодёжной команды «Комо» до 19 лет Сеск Фабрегас станет наставником основной итальянской команды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Фабрегас нынешним летом завершил карьеру профессионального футболиста в итальянском «Комо» и сразу в структуре клуба стал тренером молодёжной команды. Под руководством испанца его подопечные сыграли восемь матчей в лиге, после которых находятся на седьмой строчке с 12 очками.

После этого опыта руководство клуба решило доверить Сеску управлять основной командой, которая выступает в итальянской Серии Б. «Комо» после 12 сыгранных матчей в лиге находится на седьмом месте с 21 очком. Для Фабрегаса это будет первый опыт в качестве главного тренера основной команды.