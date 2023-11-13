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Гризманн вышел на второе место в списке лучших бомбардиров «Атлетико»

12 ноября проходил матч 13-го тура чемпионата Испании, в котором «Атлетико» принимал «Вильярреал». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Цивитас Метрополитано» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн отметился голом в этой встрече. Таким образом, французский футболист забил свой 169-й мяч в составе мадридской команды и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров клуба. До рекорда Луиса Арагонеса, забившего 172 мяча за «Атлетико», Гризманну осталось отличиться три раза.

Контракт Гризманна с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

«Атлетико» одержал седьмую победу за последние восемь матчей. В следующем матче чемпионата Испании мадридский клуб встретится с «Мальоркой».