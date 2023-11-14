Семшов: считаю, что Салтыков ярко проявил себя в первом круге РПЛ

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов высказался об игре полузащитника «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Футболист, который ярко проявил себя в первом круге — это Салтыков. Бросилось в глаза, как ярко он играл за «Акрон» ещё в Первой лиге. Он боевитый парень, который хочет расти, обостряет и не боится играть в футбол вне зависимости от того, против кого выходит на поле. О Никите не говорили, а он неплохо влился в «Крылья Советов» и стал стержневым футболистом. Салтыков не просто подыгрывает, а берёт лидерство на себя. Ещё Файзуллаев хорошо проявил себя в ЦСКА, Вахания из «Ростова», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Салтыков провёл за «Крылья Советов» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с самарским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.