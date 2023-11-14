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Спортдир «Баварии»: Зане — один из тех игроков, с помощью которых мы строим будущее клуба

Спортдир «Баварии»: Зане — один из тех игроков, с помощью которых мы строим будущее клуба
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Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о ситуации с продлением контракта вингера мюнхенской команды Лероя Зане.

«Сообщения о том, что переговоры с Лероем Зане по поводу продления соглашения провалились, являются фальшивкой.

На данный момент он находится в своей лучшей форме за всё время выступлений за «Баварию». Он один из игроков, с помощью которых мы строим будущее клуба», — приводит слова Фройнда журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Bild.

Зане выступает за «Баварию» на протяжении трёх лет (с 2020 года). В текущем сезоне вингер провёл за мюнхенцев 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

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