Ревишвили: Семак был на поле как пчёлка – пахал, своё дело знал

Бывший грузинский вратарь «Рубина» Нукри Ревишвили высказался об игре хавбека Сергея Семака, ныне завершившего карьеру и возглавляющего «Зенит». Оба игрока выступали за казанскую команду в чемпионские годы (2008-2009).

«Сейчас в «Зените» создали систему, их будет очень трудно остановить в чемпионской гонке. Главный тренер Семак — мой друг. На поле он был как пчёлка — пахал, чётко знал своё дело. Каким был футболистом, таким стал и тренером», — приводит слова Ревишвили Sport24.

Семак выступал за «Рубин» с 2008 по 2010 годы. Затем полузащитник играл за «Зенит» до 2013 года, а после начал свою тренерскую карьеру. С 2018 года Сергей Богданович возглавляет петербуржскую команду, с котором выигрывал пять чемпионских титулов подряд.