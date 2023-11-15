Нападающий «Ливерпуля» Жота: я всегда равняюсь на Криштиану Роналду

Португальский нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота признался, что равняется на своего именитого соотечественника, футболиста «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«В молодости ты полон энергии, но совершаешь много ошибок. С опытом приходят знания. В этом смысле я всегда равняюсь на Криштиану Роналду. Думаю, с тех пор, как ему исполнилось 30 лет, он забил больше голов, чем до достижения этого возраста. В 26 лет ты можешь быть ещё очень далеко от своего расцвета», — приводит слова Жоты официальный сайт «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провёл 11 матчей в рамках английской Премьер-лиги за мерсисайдский клуб и забил четыре гола. К «Ливерпулю» португалец присоединился в 2020 году, перейдя из «Вулверхэмптона».