Спортивный директор «Оренбурга»: итоги первой части РПЛ печальны, но закономерны

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о результатах команды в первом круге Российской Премьер-Лиги. В матче 15-го тура чемпионата России «Оренбург» на выезде уступил московскому «Динамо» (0:2).

«Проиграли со счётом 0:2, всё плохо, боремся за выживание. Итоги первой части РПЛ печальны, но закономерны. Просто в первых пяти играх набрали 1 очко из 15 возможных, поэтому ситуация такая. Будем исправлять», — приводит слова Андреева ТАСС.

«Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков после 15 матчей. Лидирует «Краснодар» — 32 очка. В ближайшем туре «Оренбург» встретится с «Ахматом» 26 ноября. Начало игры — в 12:00 мск.