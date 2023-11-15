Павел Пивоваров: обсуждаем изменение количества матчей в Кубке России

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о деятельности рабочей группы, занимающейся составлением реформ для РПЛ, Кубка и Суперкубка России.

«Я сейчас возглавляю рабочую группу, которая занимается составлением реформ для РПЛ, Кубка и Суперкубка России. У нас есть продвижения в этом вопросе. Сейчас готовим проект возможного календаря, делаем экономическую оценку изменений, которые могут произойти. Дальше будем эти результаты обсуждать.

Мы обсуждаем в том числе и изменение количества матчей в Кубке России. Думаем, как можно использовать ресурс календаря. Но вопрос отказа от Double Elimination (система с выбыванием после двух поражений. — Прим. «Чемпионата») не стоит в повестке.

Будут ли команды получать больше денег за победу в Суперкубке? Любые изменения должны быть направлены на увеличение доходов от коммерческой деятельности. Делать что-то в убыток мы точно не будем», — приводит слова Пивоварова Sport24.