Руди Гарсия: не так я представлял прощание с болельщиками «Наполи»

Руди Гарсия прокомментировал своё увольнение с поста главного тренера «Наполи».

«Не так я представлял прощание с неаполитанскими болельщиками, которые поддерживали меня с первого дня. Им, игрокам и близким команде людям, искреннее спасибо и удачи в чемпионате и в Лиге чемпионов», — написал Гарсия в своей социальной сети.

Гарсию на посту главного тренера «Наполи» сменил Вальтер Маццарри.

Ранее сообщалось, что ключевым фактором для отставки испанца стали последние два матча «Наполи», в которых команда сыграла вничью 1:1 в Лиге чемпионов с берлинским «Унионом», а также потерпела поражение в Серии А от «Эмполи» (0:1).

Гарсия был приглашён на пост тренера неаполитанцев этим летом вместо Лучано Спаллетти.

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