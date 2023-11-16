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«Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Вест Хэм» поборются за защитника «Байера» Жонатана Та

«Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Вест Хэм» поборются за защитника «Байера» Жонатана Та
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Защитник леверкузенского «Байера» Жонатан Та может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах немецкого центрбэка заинтересованы три клуба — «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед», информирует The Sun.

Согласно сведениям источника, «Байер» оценивает Жонатана Та в € 20 млн. Однако, учитывая высокий спрос на игрока, «фармацевты» могут увеличить свои финансовые запросы.

Напомним, Жонатан Та присоединился к «Байеру» в 2015 году. Он перешёл из «Гамбурга» за € 7,5 млн. С тех пор защитник провёл за леверкузенский клуб 321 матч. В сезоне-2023/2024 он пропустил лишь одну игру «Байера», а в остальных 16 матчах принял участие и забил четыре гола. Также на его счету 19 игр в составе сборной Германии.

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