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Игрок «Краснодара» Джон Кордоба дебютировал за сборную Колумбии

Игрок «Краснодара» Джон Кордоба дебютировал за сборную Колумбии
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба провёл свой первый матч за главную сборную Колумбии.

30-летний форвард начал игру отборочного этапа ЧМ-2026 с Бразилией на скамейке запасных и появился на поле на 68-й минуте при счёте 0:1. Колумбия одержала итоговую победу 2:1, однако Кордоба результативными действиями не отметился.

Футболист ранее выступал только за молодёжную сборную Колумбии до 20 лет, в составе которой принял участие в 11 встречах и забил шесть голов.

Колумбия вышла на третье место в южноамериканском отборочном турнире к чемпионату мира — 2026, набрав девять очков. Команда ещё не потерпела ни одного поражения, победив в двух матчах и трижды сыграв вничью. Сборная Бразилии опустилась на пятую позицию с семью очками.

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