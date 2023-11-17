Игрок «Краснодара» Джон Кордоба дебютировал за сборную Колумбии

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба провёл свой первый матч за главную сборную Колумбии.

30-летний форвард начал игру отборочного этапа ЧМ-2026 с Бразилией на скамейке запасных и появился на поле на 68-й минуте при счёте 0:1. Колумбия одержала итоговую победу 2:1, однако Кордоба результативными действиями не отметился.

Футболист ранее выступал только за молодёжную сборную Колумбии до 20 лет, в составе которой принял участие в 11 встречах и забил шесть голов.

Колумбия вышла на третье место в южноамериканском отборочном турнире к чемпионату мира — 2026, набрав девять очков. Команда ещё не потерпела ни одного поражения, победив в двух матчах и трижды сыграв вничью. Сборная Бразилии опустилась на пятую позицию с семью очками.