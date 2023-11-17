Булыкин: если у Йовича не получится в «Локо», он ничего не потеряет, а в деньгах прибавит

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный интерес железнодорожников к нападающему итальянского «Милана» Луке Йовичу.

«Дополнительная конкуренция в лице хорошего футболиста — это всегда плюс. Йович — хороший и опытный игрок. Вопрос в том, захочет ли он переходить. В «Милане» он сидит — вот и весь ответ. Конечно, он хочет играть и показываться себя, но там ему не дают. В России дадут много денег, будет всё время играть. Даже если у него здесь не получится, то ничего не потеряет, а только в деньгах прибавит», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после яркой игры за «Айнтрахт Франкфурт» карьера Йовича пошла на спад. Серб успел поиграть за «Реал» Мадрид и «Фиорентину», но нигде не сумел закрепиться. Этой осенью он присоединился к миланской команде, где за семь матчей не отметился голевыми действиями. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Йовича составляет € 8 млн.