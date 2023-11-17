Италия — Северная Македония: стартовые составы команд на матч отбора к Евро-2024

В матче 9-го тура группы С отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встретятся сборные Италии и Северной Македонии. Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). Начало игры — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
Италия: Доннарумма, Димарко, Ачерби, Гатти, Дармиан, Бонавентура, Жоржиньо, Барелла, Кьеза, Берарди, Распадори.
Северная Македония: Димитриевски, Димоски, Муслиу, Серафимов, Манев, Адеми, Элези, Эльмас, Барди, Алиоски, Миовски.
Сборная Италии занимает третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала 10 очков после шести матчей. Северная Македония располагается на четвёртой строчке, заработав семь очков. Лидирует сборная Англии (16).
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