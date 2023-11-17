Англия — Мальта: хозяева открыли счёт в матче благодаря автоголу

В эти минуты идёт матч 9-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором встречаются сборные Англии и Мальты. Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На восьмой минуте случилась разящая атака сборной Англии по правому флангу, прошла проникающая передача направо на Фодена, который пытался прострелить в центр, а Пепе играл на перехвате, но срезал мяч в ворота. Пытался спасти Бонелло, но не получилось.

После шести туров квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Англии набрала 16 очков и занимает первое место в группе C. В свою очередь, после семи матчей в отборочном турнире к Евро-2024 национальная команда Мальты не заработала ни одного очка и расположилась на последней строчке.

Ранее команды встречались в 3-м туре квалификации, который состоялся в июне текущего года. В том матче сборная Англии обыграла Мальту со счётом 4:0.